Вторник: Украина рассчитывает заключить контракты на транзит газа с компаниями из ЕС

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина не против того, чтобы продлить контракт с Россией на транзит газа еще на 10 лет, однако это "не лучшая гарантия", заявил в программе "Право на власть" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.

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“Лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями”, — считает он. “А если таких контрактов не будет и если „Газпром“ продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции”, — заявил Витренко. В таком случае, добавил глава “Нафтогаза”, это станет доказательством использования российской стороной газа как геополитического оружия.

Детали

Скоро должны состояться консультации по вопросу заключения контрактов с европейскими партнерами, сообщил Витренко. “Это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах о транзите газа через Украину — это то, что нам нужно”, — отметил глава “Нафтогаза”.

Что предшествовало

22 августа стало известно, что Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности.

В конце августа Витренко заявил, что газопровод “Северный поток-2” грозит прекращением транзита газа через Украину и повышает риски полномасштабного военного вторжения России. Киев, по его словам, рассматривает сохранение транзита российского газа в Европу как предохранитель от такого развития событий.

Глава “Нафтогаза” вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас находится с визитом в США. Накануне в интервью Reuters Витненко заявил, что Киев считает необходимым и все еще возможным предотвратить завершения строительства “Северного потока — 2”, даже если газопровод готов на 99%. Он призвал американского президента ввести санкции против трубопровода.