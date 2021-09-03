Мужская сборная Украины победила на старте чемпионата Европы по волейболу

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Мужская сборная Украины вышла победителем из стартовой баталии на чемпионате Европы по волейболу против команды Греции, передает УНН со ссылкой на ФВУ.

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“Старт мужской сборной Украины на чемпионате Европы, несколько неожиданно, получился очень сложным. Однако главным был положительный результат, а его наши волейболисты таки обеспечили, преодолев невероятно упорное сопротивление команды Греции — 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6)”, — говорится в обращении Федерации волейбола Украины.

Примечательно, что в плей-офф выйдут команды, занявшие первые четыре места по итогам группового этапа.

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Другими соперниками “желто-синих” станут сборные Португалии, Польши и Бельгии.