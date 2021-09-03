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Мужская сборная Украины победила на старте чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Украины победила на старте чемпионата Европы по волейболу

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Мужская сборная Украины вышла победителем из стартовой баталии на чемпионате Европы по волейболу против команды Греции, передает УНН со ссылкой на ФВУ.

Детали

“Старт мужской сборной Украины на чемпионате Европы, несколько неожиданно, получился очень сложным. Однако главным был положительный результат, а его наши волейболисты таки обеспечили, преодолев невероятно упорное сопротивление команды Греции — 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6)”, — говорится в обращении Федерации волейбола Украины.

Примечательно, что в плей-офф выйдут команды, занявшие первые четыре места по итогам группового этапа.

Дополнение

Другими соперниками “желто-синих” станут сборные Португалии, Польши и Бельгии.

Источник: УНН
Теги: спорт, волейбол
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