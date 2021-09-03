Ляшко заявил, что Всемирный банк предоставит Украине 150 млн на вакцинацию и борьбу с COVID

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Всемирном банке заверили руководителя Минздрава, могут дополнительно профинансировать в Украине реагирования на коронавирус и вакцинацию на 150 млн долларов. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook, передает УНН.

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“В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президента Украины Владимира Зеленского провел продуктивную встречу с Фади Саада, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии.

Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения, по возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине”.

Детали

Ляшко добавил, что ключевой элемент сотрудничества Минздрава и Всемирного банка — увеличение темпов вакцинации против коронавируса.

Дополнение

Министр добавил, что стороны договорились о вопросах продолжения проекта “Улучшение здравоохранения на службе у людей” вернуться после написания Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года.

Он сообщил, что написание этого документа планируем завершить до конца года.