Российские СМИ сообщили, что в Подмосковье прошел тренинг по фальсификации предстоящих выборов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российское издание “Новая газета” опубликовало фрагменты аудиозаписи, на которых какой-то инструктор дает указания о том, как должны проводиться выборы в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Королеве. По данным издания, инструктаж проводили для руководителей местной избирательной комиссии, передает УНН.

Цитата

“Нам интересны конкретные цифры и конкретная партия: 42 — 45%. Это по списку, за партию ... Что касается одномандатных округов ... Фамилии (кандидатов от „Единой России“. — Ред.) все знают? ... Там не проценты — там просто большинством голосов”, — говорит женский голос на записи, опубликованной на сайте “Новой газеты” в четверг, 2 сентября. Трое собеседников издания, прослушав запись, независимо друг от друга узнали, что голос принадлежит советницы мэра Королева Жанне Прокофьевой.

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“Против ваших вбросов ничего не сработает, никакое „Умное голосование“, если вы все сделаете грамотно и в нужном количестве”, — убеждает дальше инструктор участников совещания. Куратор добавляет, что явка нужна “не слишком высока”, а результаты, кроме “Умного голосования”, “может испортить” приход на участок тех, кто “будет ловить на подделке, на фальсификации на записи в книге в вечернее время”.

Дополнение

2 сентября редакция “Новой газеты” направила аудиозапись и официальный запрос в Центральную избирательную комиссию. Сейчас издание ждет официальной реакции главы ЦИК России Эллы Памфиловой на то, что произошло.