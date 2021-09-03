Футбол: "Днепр-1" объявил о подписании португальского защитника

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Новичком СК "Днепр-1" стал 26-летний португальский центральный защитник Нельсон Маседо Монте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Днепр-1".

Что известно

Клуб заключил с игроком контракт сроком на два года.

Детали

Нельсон Монте родился в португальском городе Вил аду-Конди 30 июля 1995 и является воспитанником школы “Бенфика” (2008-12) и “Риу Аве” (2012-14). Вся игровая карьера футболиста прошла в клубе родного города “Риу Аве”, за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.

Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U-19 и U-20.

Дополнение

После шести туров “Днепр-1” занимает третье место в украинской Премьер-лиге. В следующем матче чемпионата команда Йовичевич сыграет с “Шахтером”.