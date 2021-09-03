Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн/доллар

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 3 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.024700 грн за доллар;

32.006700 грн за евро;

0.371120 грн за российский рубль;

37.260300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 сентября курс всех валют вырос.