Новости: Экономика
3 сентября 2021, 06:18 • Илья Нежигай • 18330
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн/доллар
КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 3 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.024700 грн за доллар;
32.006700 грн за евро;
0.371120 грн за российский рубль;
37.260300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 сентября курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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