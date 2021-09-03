Новости: Экономика
3 сентября 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 18060
На 3 сентября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 3 сентября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 575.4247 грн;
Серебро - 20.9388 грн;
Платина - 865.8317 грн;
Палладий - 2 114.5113 грн.
По сравнению со 2 сентября курс всех металлов вырос, когда платина и палладий упали.
Источник: УНН
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