На 3 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 3 сентября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 575.4247 грн;

Серебро - 20.9388 грн;

Платина - 865.8317 грн;

Палладий - 2 114.5113 грн.

По сравнению со 2 сентября курс всех металлов вырос, когда платина и палладий упали.