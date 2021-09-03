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В Мексике 16 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В Мексике 16 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Автобус врезался в грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо в четверг в штате Сонора на севере Мексики. Жертвами ДТП стали 16 человек, 22 получили травмы, сообщила в Twitter прокуратура региона, передает УНН.

Цитата

"На данный момент известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, и 16 погибших, - говорится в записи. - Спасательная операция продолжается". Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

Детали

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.

Напомним

На Ровенщине 1 сентября в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибла 29-летняя полицейская.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Мексика, погибшие
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