Новости: Новости Мира
3 сентября 2021, 07:15 • Илья Нежигай • 15720
В Мексике 16 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Автобус врезался в грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо в четверг в штате Сонора на севере Мексики. Жертвами ДТП стали 16 человек, 22 получили травмы, сообщила в Twitter прокуратура региона, передает УНН.
Цитата
"На данный момент известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, и 16 погибших, - говорится в записи. - Спасательная операция продолжается". Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.
Детали
Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.
Напомним
На Ровенщине 1 сентября в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибла 29-летняя полицейская.
Источник: УНН
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