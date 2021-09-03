ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины", есть раненый

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.

Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из запрещенных минского договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — отчитались в штабе.

Напомним

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