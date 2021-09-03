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Паралимпиада: украинец Емельянов получил "золото" в гребле на байдарке

Паралимпиада: украинец Емельянов получил "золото" в гребле на байдарке

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинский гребец Сергей Емельянов получил "золото" на Паралимпиаде в дисциплине гребля на байдарке-одиночке в классе KL3 на 200 метров, передает УНН со ссылкой на "Champion.com".

Детали

Так, Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды.

Таким образом украинец обошел представителя Паралимпийского комитета России Леонида Крылова и британца Роберта Оливера.

Результаты

1. Сергей Емельянов (Украина) — 40.355 с;
2. Леонид Крылов (РПК) — 40.464 с;
3. Роберт Оливер (Великобритания) — 41.268 с.

Добавим

Емельянов также выигрывал золото в этой дисциплине на предыдущей Паралимпиаде в Рио 2016, и тогда он установил паралимпийский рекорд — 39.810 с.

Напомним

Паралимпийские соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября, всего будет разыграно 539 комплектов наград в 22 различных видах спорта.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, паралимпийцы
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