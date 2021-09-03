Премьер Японии Суга планирует уйти в отставку - NHK

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Премьер-министр Японии Йосихиде Суга не планирует баллотироваться для переизбрания лидером правящей Либерально-демократической партии в этом месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Отмечается, что японский премьер заявил о намерении уйти в отставку во время экстренного совещания руководства партии. Аналогичную информацию, кроме NHK, транслируют и другие японские СМИ.

Таким образом, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который претендует на должность руководителя партии, повысит свои шансы на лидерство в партии и, вероятно, станет преемником на посту премьер-министра страны.

Добавим

Голосование по избранию лидера партии запланировано на 29 сентября.

Напомним

72-летний Суга вступил в должность в сентябре прошлого года, но его рейтинги упали ниже 30 процентов, пока Япония борется с COVID-19.