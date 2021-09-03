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Премьер Японии Суга планирует уйти в отставку - NHK

Премьер Японии Суга планирует уйти в отставку - NHK

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Премьер-министр Японии Йосихиде Суга не планирует баллотироваться для переизбрания лидером правящей Либерально-демократической партии в этом месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Отмечается, что японский премьер заявил о намерении уйти в отставку во время экстренного совещания руководства партии. Аналогичную информацию, кроме NHK, транслируют и другие японские СМИ.

Таким образом, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который претендует на должность руководителя партии, повысит свои шансы на лидерство в партии и, вероятно, станет преемником на посту премьер-министра страны.

Добавим

Голосование по избранию лидера партии запланировано на 29 сентября.

Напомним

72-летний Суга вступил в должность в сентябре прошлого года, но его рейтинги упали ниже 30 процентов, пока Япония борется с COVID-19.

Партия Суги проиграла три дополнительных раунда парламентских выборах в апреле, а в июле партия и ее союзники не набрали большинства в Токийской ассамблеи. ЛДП получила в ходе этого голосования гораздо меньше мест, чем она ожидала, что стало предвестником национальных выборов.

Срок на посту президента ЛДП для Суги заканчивается в сентябре, хотя ходят разговоры о переносе партийного голосования к выборам в влиятельную нижнюю палату парламента. Всеобщие выборы должны быть проведены до ноября.

Источник: УНН
Теги: выборы, Япония, отставка, Премьер-министр
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