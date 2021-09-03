Сухая и прохладная погода: прогноз на сегодня

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня по Украине ожидается сухая погода, температура воздуха не будет превышать 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 3 сентября без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°.

Добавим

Сегодня, 3 сентября, в мире отмечают День небоскреба, а верующие чтят память апостола от 70-ти Фаддея и память мученицы Вассы Алонской.