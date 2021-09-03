Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
31935

Сухая и прохладная погода: прогноз на сегодня

Сухая и прохладная погода: прогноз на сегодня

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня по Украине ожидается сухая погода, температура воздуха не будет превышать 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 3 сентября без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°, в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°.

Добавим

Сегодня, 3 сентября, в мире отмечают День небоскреба, а верующие чтят память апостола от 70-ти Фаддея и память мученицы Вассы Алонской.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.