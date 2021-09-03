Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:15 в пятницу, 3 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры, Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского, Щусева.

Также движение затруднено на улицах Богатырской, Полярной, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, Коперника, Юрия Ильенко, Богатырской, Кайсарова, Жилянской, Вадима Гетьмана, Щусева, Дорогожицкой, Кирилловской, Сечевых Стрельцов, Елены Телиги, Петропавловской, Копылевской.

А также на улицах Набережно-Крещатицкая, Саксаганского, Льва Толстого, Короленковской.

Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана и Павла Тычины. Пробки также на бульваре Владимира Высоцкого и на улице Оноре де Бальзака.

Движение на мостах: сложно было проехать на мостах Дарницком, Северном и мосту Патона. На Южном мосту и мосту Метро можно было проехать свободно.

Дополнение

Синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы уже в начале следующей недели.