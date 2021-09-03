Паралимпиада-2020: Украина завоевала уже 89 медалей

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украина получила уже 89 медалей на Паралимпийских Играх - 2020 в Токио, сообщает УНН.

Детали

Украина обеспечила себе пока пятое место в общекомандном и четвёртое место в медальном зачете (по количеству) с 89 медалями Паралимпиады - 2020: 21 золотой, 43 серебряными и 25 бронзовыми.

Дополнение

Сегодня украинский гребец Сергей Емельянов получил "золото" на Паралимпиаде в дисциплине гребля на байдарке-одиночке в классе KL3 на 200 метров.

Украинец Николай Жабняк завоевал "серебро" в метании диска в классе F37. Также "серебро" взял украинский велосипедист Егор Дементьев на велошоссе в классе С4-5.

Еще одна серебряная награда Паралимпиады в Токио - у украинца Николая Синюка на байдарке-одиночке на 200 метров в классе KL2. "Серебро" также взяла украинка Людмила Данилина в беге на 1500 метров в классе Т20.