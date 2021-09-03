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Талибы определились с главой афганского правительства, им должен стать мулла Барадар - СМИ

Талибы определились с главой афганского правительства, им должен стать мулла Барадар - СМИ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Мулла Барадар, председатель политического офиса талибов, возглавит новое правительство в Афганистане, информирует Al Arabia со ссылкой на источники в "Талибан", сообщает УНН.

Детали

Источники сообщили, что мулла Мохаммад Якуб, сын покойного основателя Талибана муллы Омара, и Шер Мохаммад Аббас Станекзай также займут руководящие должности в правительстве.

Справка

Мулла Абдул Гани Барадар, один из соучредителей движения "Талибан", был схвачен в 2010 году силами безопасности в южном пакистанском городе Карачи и освобожден в 2018 году.

Барадар был назначен заместителем верховного лидера Талибана и руководителем политического офиса Талибана в Дохе, Катар, в январе 2019 года, примерно через три месяца после его освобождения Пакистаном. Он является старейшим из трех заместителей лидера "Талибана", двое других - Сираджуддин Хаккани и Мохаммад Якуб.

В феврале 2020 года Барадар подписал Дохское соглашение о выводе войск США из Афганистана от имени талибов.

С 17 августа 2021 года Барадар вернулся в Афганистан впервые после падения первого правительства талибов в 2001 году.

Поговаривали, что он станет главой Афганистана после свержения правительства Ашрафа Гани талибами в августе 2021 года.

23 августа 2021 года директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс провел тайную встречу с Барадаром в Кабуле, чтобы обсудить 31 августа как крайний срок вывода американских войск из Афганистана.

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Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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