Грузия отказалась от 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые подарила Латвия

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Грузии отказались принять от правительства Латвии 50 тысяч доз вакцины против коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом сообщает УНН по данным News Georgia.

Детали

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что препарат от AstraZeneca Грузии предлагала не только Латвия, но и другие страны ЕС. По его словам, они отказались от помощи из-за непопулярности этой вакцины в Грузии, поэтому политических мотивов у этого решения нет.

Гамкрелидзе также напомнил, что благодаря международной платформе COVAX Грузия ранее получила до 130 тыс. доз вакцины от AstraZeneca. Сейчас в стране остается до 20 тыс. доз этого препарата. Темпы использования запасов относительно небольшие — по 700-800 доз ежедневно.

В то же время политсекретар партии “Европейская Грузия” по иностранным делам Георгий Канделаки назвал отказ от препарата безответственным, отметив, что эту партию вакцин следовало бы использовать для вакцинации педагогов.

Добавим

В Грузии AstraZeneca могут выбрать только люди в возрасте от 45 лет. С 16 лет граждане Грузии могут прививаться вакциной совместной разработки американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а с 18 лет — китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm.

Вакцинация против коронавируса с поэтапным охватом новых групп населения в стране началась с 15 марта. Массовой кампания по вакцинации стала 5 июля.

По состоянию на 2 сентября в Грузии сделано более 1,2 млн прививок. Полностью вакцинировано против COVID-19 — 421 785 человек, что составляет 14,8% от взрослого населения страны.

Напомним

Две недели назад Грузия третий день подряд обновляла максимум по количеству смертей от коронавируса.