Comedy Wildlife Photo Awards-2021 показал самые смешные фотографии дикой природы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комитет Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов конкурса смешных фотографий дикой природы, информирует УНН.

Детали

Согласно пресс-релизу, отобранные 42 изображения составляют окончательный шорт-лист конкурса, на который поступило более 7 тысяч заявок со всего мира.

Изображения были сняты по всему миру, включая Великобританию, Южную Африку, Германию и Индию.

Премия была учреждена в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Саллама, которые с юмором хотели способствовать сохранению дикой природы.

"Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, демонстрируют стремление к участию в охране природы и напоминают нам, что дикая природа действительно невероятная и забавная, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить", - сказал Джойнсон-Хикс.

Около 10% от общей выручки конкурса в этом году будет передано в пользу организации "Спасем жизнь орангутанов", которая работает с приматами в национальном парке Гунунг-Палунг на Борнео.

Все желающие могут проголосовать за изображение, которое понравилось больше всего, на сайте до 10 октября, а победители будут объявлены 22 октября.