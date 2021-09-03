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Comedy Wildlife Photo Awards-2021 показал самые смешные фотографии дикой природы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комитет Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов конкурса смешных фотографий дикой природы, информирует УНН. 

Детали

Согласно пресс-релизу, отобранные 42 изображения составляют окончательный шорт-лист конкурса, на который поступило более 7 тысяч заявок со всего мира.

Изображения были сняты по всему миру, включая Великобританию, Южную Африку, Германию и Индию.

Премия была учреждена в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Саллама, которые с юмором хотели способствовать сохранению дикой природы.

"Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, демонстрируют стремление к участию в охране природы и напоминают нам, что дикая природа действительно невероятная и забавная, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить", - сказал Джойнсон-Хикс.

Около 10% от общей выручки конкурса в этом году будет передано в пользу организации "Спасем жизнь орангутанов", которая работает с приматами в национальном парке Гунунг-Палунг на Борнео.

Все желающие могут проголосовать за изображение, которое понравилось больше всего, на сайте до 10 октября, а победители будут объявлены 22 октября.

Источник: УНН
Теги: фото, животные
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