Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Декларацию "Крымской платформы" используют при подготовке новой резолюции ГА ООН - Джапарова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8610

Небольшой дождь и до 25° тепла: прогноз погоды на завтра

Небольшой дождь и до 25° тепла: прогноз погоды на завтра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине в субботу, 4 сентября, местами пройдут дожди. Температура несколько повысится - будет достигать 25 градусов тепла в некоторых регионах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"Завтра в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью 7-14°, днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны 20-25°", - сообщили синоптики.

Детали

В Киевской области завтра ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 9-12° тепла, днем 15-17°.

Дополнение

В последующие двое суток, 5-6 сентября, по Украине ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в воскресенье днем в северных областях и Карптах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью 2-7° тепла, 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°, днем 12-18° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 16-21°.

Источник: УНН
Теги: погода
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.