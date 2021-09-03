"Слуги народа" на 6 сентября созывают внеочередной съезд партии: будут избирать кандидатов на довыборы в ВР

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник, 6 сентября, состоится внеочередной съезд партии "Слуга народа". Об этом в пятницу сообщила народный депутат, представитель политсилы Леся Забуранная, пишет УНН.

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"В понедельник, 6 сентября, состоится внеочередной съезд партии "Слуга народа". На нем делегаты будут избирать кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в регионах и решать текущие моменты партийной работы", - написала Забуранная на своей странице в Facebook.

Детали

Нардеп отметила, что определение кандидатов на довыборы в регионах - "важный и ответственный шаг". "В связи с этим столичная организация политической партии "Слуга народа" провела собрание, на котором делегатом от столицы на съезд был избран председатель фракции СН в Киевсовете Андрей Витренко", - сообщила Забуранная.

Дополнение

1 сентября стартовал избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). С 1 по 20 сентября включительно будет происходить выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины политическими партиями. Довыборы в ВР назначены на 31 октября.

Избранные в 2019 году в двух округах в этих областях нардепы Игорь Колихаев и Александр Скичко сложили мандат. Колихаев был избран мэром Херсона на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской ОГА.