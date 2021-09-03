ПриватБанк на несколько часов приостановит работу всех банкоматов, терминалов и приложений

КИЕВ. 3 сентября. УНН. ПриватБанк 4 сентября приостановит работу всех банкоматов и терминалов. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает УНН.

Детали

Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

“Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее. Приносим извинения за неудобства!”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Национальный банк Украины хочет в ближайшее время продать ПриватБанк — в нем могут заинтересоваться престижные международные инвесторы.



ПриватБанк был национализирован в 2016 году. На сегодня единственным акционером ПриватБанка, которому принадлежат 100% акций банка, является государство в лице Кабинета министров Украины.



В конце прошлого года Кабинет министров одобрил основные направления деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы, согласно которым миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества.

Напомним

26 июня, у клиентов ПриватБанка повторно списались деньги с карточек по операциям 23-24 июня.