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Ураган "Ида": число жертв в США возросло до 58

Ураган "Ида": число жертв в США возросло до 58

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По меньшей мере 58 человек погибли в США из-за наводнений, вызванных ураганом "Ида". Об этом сообщает УНН по данным Sky News.

Детали

Больше всего жертв в результате наводнений зафиксировали в Нью-Джерси — 23 человека.

В Нью-Йорке погибли 16 человек, в Луизиане 11.

В Миссисипи, Алабаме и Пенсильвании обнаружили по 2 погибших.

По одной смерти зарегистрировали в Мэриленде и Коннектикуте.

Большинство людей погибло в своих затопленных домах.

По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд, а в штате Нью-Джерси — 62-летний рекорд.

Напомним

Ураган "Ида" 29 августа обрушился на южный штат Луизиана и затем двигался вдоль восточного побережья США.

Это один из самых сильных штормов со времен урагана "Катрина" в 2005 году. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Из-за урагана "Ида" река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали еще десять.

1 сентября в Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что большинство регионов после урагана "Ида" осталось без электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: США, ураганы
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