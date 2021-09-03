Суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о "скифское золото"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Суд Амстердама в Нидерландах перенес запланированную дату вынесения решения по делу о "скифском золоте" на 26 октября. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

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"Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года. Верим, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возврате "скифского золота" в Украину", - написала Джапарова в Twitter.

Детали

Украина ожидала решения Апелляционного суда Амстердама относительно дела "скифского золота" 14 сентября 2021 года.

Контекст

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.

Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019-го начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении Украине "скифского золота". В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по "скифскому золоту".

В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод произошел из-за сомнения в беспристрастности судьи.

22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о "скифском золоте", назначив нового судью для рассмотрения дела.