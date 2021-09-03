Бывшему псевдоминистру МГБ "ДНР" сообщили о подозрении: его ждет до 15 лет тюрьмы

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Жителю Одессы, бывшему псевдоминистру МГБ “ДНР”, заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным расследования, с ноября 2014-го до марта 2015 года 43-летний житель Одессы, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал псевдодолжность министра государственной безопасности "ДНР".

В его обязанности входило: выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба безопасности "ДНР", ведение внешней разведки с территории, под контролем участников НЗФ РФ. Также злоумышленник поддерживал мобилизационную готовность боевиков, а также занимался выявлением проукраинских граждан.

Кроме этого, в период "управления" псевдоминистерством, на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке функционировала "база МГБ", на территории которой незаконно удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ.

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила псевдоминистру о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принудительно выдавал псевдопаспорта: сотруднику "миграционной службы ДНР" сообщили о подозрении