NASA тестирует воздушные такси

КИЕВ. 3 сентября. УНН. NASA начало тестирования электрического воздушного такси eVTOL компании Joby Aviation. В агентстве сообщают, что в будущем люди смогут воспользоваться этим транспортом для поездок между соседними городами и прилегающими районами, передает УНН.

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"В понедельник NASA начало летные испытания полностью электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL) от компании Joby Aviation в рамках национальной кампании агентства Advanced Air Mobility (AAM). Это тестирование продлится до пятницы, 10 сентября, на авиационной базе Joby's Electric, расположенной недалеко от Биг-Сура, Калифорния. Это первый раз, когда NASA протестует самолет eVTOL в рамках кампании. В будущем самолеты eVTOL могут использоваться как воздушные такси для тех, кто находится в городах и прилегающих районах по всей стране, добавив еще один вид транспорта для перемещения людей и товаров", - сказано в сообщении.

Детали

Как сообщается, аппарат способен преодолевать на одном заряде до 240 километров с максимальной скоростью 320 км/ч. Салон самолета рассчитан на пилота и четырех пассажиров.

Добавим

Joby Aviation надеется запустить первые коммерческие рейсы eVTOL до 2024 года.

Напомним

В 2019 году в немецком Штутгарте прошел успешный демонстрационный полет летающего двухместного такси - волокоптера.