В Иране умер главный военный советник верховного лидера страны

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Иране “от болезни” скончался высший военный советник верховного руководителя страны — аятоллы Али Хаменеи — бывший начальник Генштаба иранских Вооруженных сил генерал-майор Хасан Фирузабади. Об этом со ссылкой на заявление офиса президента Ирана Ибрахима Раиси сообщает местное госагентство IRNA, пишет УНН.

Детали

В нем Раиси выразил соболезнования в связи со смертью Фирузабади “главнокомандующему Вооруженными силами Ирана, иранскому народу, военным, а также всем друзьям и знакомым скончавшегося, “особенно его семье”. Смерть Фирузабади, подчеркнул президент Ирана, “вызвала глубокое горе”.

Военному советнику аятоллы Хаменеи было 70 лет. Других подробностей о случившемся в заявлении президента Ирана не приводится.

Как указывают иранские отделения Euronews и Deutsche Welle, Фирузабади скончался от ишемической болезни сердца, которую также называют коронарной. Иранское агентство Tansim на английском языке пишет, что, “по данным СМИ”, причиной смерти генерал-майора был коронавирус. COVID-19 причиной смерти экс-главы Генштаба иранских Вооруженных сил также называет портал Iran International и агентство ISNA.

Справка

Хасан Фирузабади в разные годы занимал должности заместителя премьер-министра Ирана и работал в комитете по созданию ракет класса “земля — земля”, пишет IRNA. В 1989 году Фирузабади назначили на должность начальника Генштаба Вооруженных сил страны. Этот пост он занимал на протяжении 27 лет, а позже, в 2016 году, был назначен военным советником аятоллы Али Хаменеи.