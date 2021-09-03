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Переходил железнодорожный переезд в наушниках: под Киевом поезд насмерть сбил подростка

Переходил железнодорожный переезд в наушниках: под Киевом поезд насмерть сбил подростка

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил 15-летнего парня. Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует УНН.

Детали

Правоохранители выяснили, что парень переходил железнодорожный переезд в неположенном месте и не обратил внимания на поезд, который приближался к станции.

Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако подросток не отреагировал, поскольку был в наушниках. От полученных травм 15-летний житель села Вита-Почтовая скончался на месте.

Следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: УНН
Теги: полиция, Киевская область
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