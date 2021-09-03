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Новости: УНН-Одесса
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День города в Одессе: карманник обокрал двух женщин на Потемкинской лестнице

День города в Одессе: карманник обокрал двух женщин на Потемкинской лестнице

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вечером 2 сентября во время праздничного концерта ко Дню города на Потемкинской лестнице карманник обокрал двух женщин, передает УНН.

Детали

Как сообщили в пресс-службе регионального управления полиции, во время концерта правоохранители заметили, что мужчина вытащил из сумки девушки кошелек и попытался скрыться в толпе. Вора сразу же задержали. При поверхностном осмотре у него обнаружили еще один кошелек, который, как выяснилось, мужчина украл у другой женщины. Личности пострадавших установлены.

Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Отметим, что по заявлению полиции, в целом празднование дня города в Одессе произошло спокойно.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, вор
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