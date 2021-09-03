The New York Times: сепаратисты Каталонии искали поддержки российских спецслужб против Испании

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сепаратистов Каталонии подозревают в обращении за помощью, а также в сотрудничестве с российскими спецслужбами в отделении от Испании. Об этом УНН стало известно из расследования The New York Times.

Детали

По информации газеты советник Карлоса Пучдемона (экс-глава регионального правительства Испании — ред.) политик и историк Жозеп Льюис Алай посещал Россию в 2019 году, и встречался с сотрудниками спецслужб. Газета сообщает, что после его визита в Каталонии началась новая волна протестов.

Отмечается, что Жозеп Льюис Алай встречался в России с действующими сотрудниками спецслужб, бывшими российскими разведчиками супругами Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым, а также с бывшим руководителем контрразведки ФСБ Олегом Сыромолотовым. Безруков и Вавилова работали в США под прикрытием под кодовыми именами Дональд Хитфилд и Трейси Фоли.

Среди фамилий также фигурирует Евгений Примаков, который на данный момент возглавляет федеральное агентство “Россотрудничество”. Как утверждают западные спецслужбы, данное агентство прикрывает российские разведывательные операции за границей.

При этом, сам Алай подтвердил факт встреч со всеми вышеперечисленными лицами, однако назвал визиты просто деловыми поездками.

Издание отмечает, что не располагает данными о том, получил ли Жозеп Алай помощь от России, однако после его визита в Каталонии появилась группа “Демократическое цунами”, и началась новая волна протестов. По данным журналистов, полиция считает Алая причастным к созданию этой группы.

The New York Times, ссылаясь на конфиденциальные документы ,сообщает, что работа с сепаратистами соответствует стратегии Путина — он намерен посеять разлад на Западе, поддерживая сепаратистские настроения.

Напомним

В июне этого года СМИ сообщали, что счетная палата Испании считает, что на продвижение идей каталонских сепаратистов за рубежом было израсходовано около 5,4 млн евро бюджетных средств.



Сообщалось, что ведомство ведет дело в отношении двух экс-лидеров региона Артура Маса и Карлеса Пучдемона, а также в отношении еще 35 бывших чиновников каталонской администрации.

Также речь шла о еще одном деле, которое связывали с каталонским сепаратизмом. Полагалось что экс-чиновники правительства региона израсходовали примерно 4,8 млн евро на организацию и проведение незаконного референдума о независимости.