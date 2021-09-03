Суточный прирост COVID-19 в Израиле впервые превысил 12 тысяч случаев с начала пандемии

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 12 776 новых случаях заражения коронавирусом накануне, что является новым антирекордом с начала эпидемии, информирует УНН.

Детали

В настоящее время в Израиле регестрируют больше 10 тысячи новых случаев заражения в течение последних четырех дней подряд.

Количество погибших составило 7 122 человека, за последние сутки 32 смертельные случаи.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% - старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет.

По данным министерства здравоохранения Израиля на 3 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6 005 150 человек (64% населения страны, 88% взрослого населения), вторую дозу - 5 501 924 человека (59% населения страны, 81% взрослого населения). 2 493 222 человека привиты третьей дозой (27% населения страны, 37% взрослого населения).

Дополнение

В Израиле уже началась кампания по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Бустерные прививки в первую очередь начали предлагать пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Постепенно возрастная планка снижается. 31 августа командование Армии обороны Израиля объявило, что начнет ревакцинировать военнослужащих, даже в возрастной группе от 18 до 30 лет.