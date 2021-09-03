Минфин надеется удержать инфляцию в рамках 10%: не заинтересованы в "раскрутке маховика"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Министерстве финансов надеются удержать уровень инфляции в этом году в рамках 10%, не превышая эту отметку. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время Украинского финансового форума, сообщает УНН.

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"По поводу инфляции. Есть надежда, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10 процентов. И в принципе я здесь скажу, что Минфин не заинтересован в раскрутке маховика инфляции", - отметил Марченко.

Детали

Министр объяснил это тем, что с одной стороны есть часть инфляционных доходов, но, по его словам, "она незначительна, потому что мы планировали инфляцию выше, чем Национальный банк", а с другой стороны, расходы также частично зависят от инфляции. "Поэтому здесь вопрос баланса", - отметил он.

"И я бы сказал, что мы до конца года ожидаем стабильную ситуацию как с государственными финансами, так и с экономикой, не предвидим каких-то резких шоков. И я думаю, что 4% ВВП как минимум роста у нас будет в этом году", - сказал Марченко, добавив, что основной драйвер роста - это внутренний спрос в "стабильном" диапазоне 13-14%.

"Те оценки, которые мы закладывали при планировании бюджета - они сбываются", - констатировал глава Минфина.

Дополнение

Инфляция в июле этого года превысила 10%.