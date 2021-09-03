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Паралимпиада-2020: украинские чемпионы в воскресенье возвращаются на Родину

Паралимпиада-2020: украинские чемпионы в воскресенье возвращаются на Родину

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утром 5 сентября в международный аэропорт “Борисполь” прибудут украинские спортсмены, принимавшие участие в Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины, передает УНН.

Цитата

“Приглашаем вас 5 сентября в 10 утра в аэропорт Борисполь, терминал F, на встречу национальной паралимпийской сборной команды Украины (плавание, настольный теннис, велоспорт, легкая атлетика, голбол), которая успешно выступила на Паралимпиаде-2020 и возвращается из Токио”, — сообщили в пресс-службе комитета.

Детали

Отмечается, что в воскресенье в Украину вернутся не все паралимпийцы, которые возвращаются из Токио. В Комитете посоветовали ждать следующих объявлений о встрече команды.

Добавим

Украина сейчас занимает 5-ю позицию в медальном зачете Паралимпиады-2020. Национальная сборная получила 94 медали — 24 “золота”, 44 “серебра” и 26 “бронзы”. Последнюю медаль принесла украинка Зоя Овсий, которая завоевала медаль в метании булавы.

Источник: УНН
Теги: Украина
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