Смертельное ДТП во Львовской области: грузовик въехал в магазин, среди погибших несовершеннолетняя

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Львовской области водитель тагяча Renault выехал на тротуар, где сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин. В результате ДТП погибли четыре человека - среди которых сам водитель и несовершеннолетняя девушка-пешеход, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 сентября, около 16.20, на улице Самборской в городе Рудки Самборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель седлового тагяча Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

Цитата

"От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении. Лица всех участников ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабная ДТП в Киеве: водитель Audi протаранил три авто, разбил голову и пошел в кафе "праздновать"

Добавим

На месте происшествия работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области и территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос его правовой квалификации.