Обвинения в коррупции и связи с Порошенко могут закрыть Юрию Гусеву дорогу в Минобороны - СМИ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Офис президента Украины медлит с выдвижением главы Укроборонпрома Юрия Гусева на пост министра обороны в связи с коррупционным шлейфом и связями с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает 24 канал, передает УНН.

Напомним, о грядущей отставке действующего министра обороны Андрея Тарана СМИ пишут несколько месяцев. В числе наиболее вероятных претендентов на его пост называют Юрия Гусева. Однако, по данным 24 канала, ответственный в ОП за массовые коммуникации Михаил Подоляк рекомендовал главе Офиса Андрею Ермаку поставить назначение на паузу из-за риска имиджевых потерь для президента Владимира Зеленского.

"Банковую беспокоит несколько факторов. В первую очередь — коррупционные обвинения в адрес Гусева во время его пребывания на посту заместителя министра обороны, которые могут утопить в негативе и его самого, и всю Зе-команду", — говорится в материале.

Гусев работал замминистра в 2014-2016 годах. В ведомстве он курировал, в том числе, государственные закупки. Ему вменяли переплату 180 млн грн за закупку топлива для армии. Осенью 2015 главная военная прокуратура открыла уголовное производство по факту неэффективного использования средств на жилье для военнослужащих: Минобороны купило вместо 2 тысяч квартир всего 75, потратив на них 1,14 млрд грн. Сообщалось также о махинациях во время закупки обуви: тендеры выигрывала одна и та же фирма, поскольку рисунок именно ее подошвы прописали в техусловиях. Ущерб для государств мог составить 70 млн грн.

По информации издания, тогда избежать уголовной ответственности Гусеву помог лично пятый президент, который якобы велел военной прокуратуре закрыть уголовное дело. 24 канал допускает, что кроме коррупции, Зеленского беспокоит история отношений Гусева с Порошенко: "Первый активно поддерживал второго во время кампании, жестко критикуя Зеленского".