Марченко: в правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время Украинского финансового форума, сообщает УНН.

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"Мы на пороге пенсионной реформы... Мы присоединились к этому процессу и мы ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", - сказал Марченко.

Детали

Для запуска пенсионной реформы - накопительного обязательного уровня, - по его словам, нужно будет искать фискальное пространство. "И именно Государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения. Сейчас идет активная дискуссия, в каком формате будет запуск пенсионной реформы", - добавил министр финансов.

По его мнению, профессиональная среда, рынок и общество готовы к этой реформе.

Марченко отметил, что второй - накопительный - уровень пенсионной системы будет вводиться "не за счет дополнительного увеличения налоговой нагрузки, а за счет перераспределения" бюджетных средств. То есть, по его словам, "доплатит" Госбюджет.

"За счет перераспределения предусматривается: часть - процент ЕСВ, часть - это, скорее всего будет новая бюджетная программа как вклад государства в накопительную систему. Нагрузка не предвидится ни на граждан, ни на налогоплательщиков", - отметил министр.

"Перераспределение бюджетных средств, это будет, если это приоритет, и государство считает, что это приоритет, цена вопроса на 2023 год, если один и один процент, ну, примерно 53-56 млрд грн", - рассказал он.

Также Марченко не исключил, что "позже", в будущем, у людей появится возможность отказаться от услуг государственного пенсионного фонда.

Дополнение

Сейчас единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы, нет. На сегодня запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. Как к другому источнику в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

Эксперты указывают: вопрос не только в том, как собирать сбережения, но и куда их можно будет инвестировать - так, чтобы их хотя бы не "съела" инфляция. Поскольку фондовый рынок в Украине почти не развит, выбор здесь невелик: вкладывать средства можно будет в ОВГЗ и некоторые корпоративные облигации, говорят специалисты.

При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.

По приведенной министром статистике на начало сентября, "на 10,9 млн пенсионеров - плательщиков, которые платят ЕСВ, - 9,7 миллиона", и такой тренд будет удерживаться.