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В США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу - Кент

В США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу - Кент

Джордж Кент

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки не планируют назначать специального представителя от Государственного департамента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу “Дом” заявил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, передает УНН.

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"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности", - заявил Кент.

Детали

В то же время, он добавил, что Вашингтон продолжит противодействовать России, в том числе в вопросе использования страной-агрессором энергоносителей в качестве оружия.

По словам Кента, противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока-2" является одним из обязательств США перед Украиной. Именно поэтому США продолжит тесно сотрудничать с Украиной и Германией, “чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие".

Напомним

В 2019 году сообщалось, что должность специального посланника США по Украине, ранее занимаемую Куртом Волкером, который ушел в отставку в ходе расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, хотели упразднить.

В 2020 году Офис президента Владимира Зеленского сообщал о намерении возобновить должность спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины, что позволило бы США лучше понимать, как проходит процесс мирных переговоров.

Тем временем, в ТКГ заявили, что участие США в Нормандском формате, что могло бы укрепить переговоры, малореалистично.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, Украина
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