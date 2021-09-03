Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве введут локдаун с 15 сентября
В Киеве введут локдаун с 15 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
4470

На Донбассе сегодня сохраняется "тишина"

На Донбассе сегодня сохраняется "тишина"

КИЕВ. 3 сентября. УНН. С начала этого периода на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Украинские военные контролируют ситуацию с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в пресс-центре.

К операции Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 95 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 2 поврежденные дома.

Напомним

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.