В Киеве стартовала научная конференция, посвященная глаукоме

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня в Киеве стартовала научная конференция "Глаукома" с участием доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Сергея Рыкова и ведущих специалистов-офтальмологов из разных стран мира, передает УНН.

Детали

Конференция посвящена 30-летию со дня основания университета. В этом году событие происходит в режиме "оффлайн". В конференции принимают участие известные профессора Украины и других стран мира.

В программе лекции президента EGS Fotis Topouzis, вице-президента EGS Anja Tuulonen, члена президиума EGS Gabor Hollo, президента глаукомного общества Турции и члена президиума EGS Ilgaz Yalvac и других известных специалистов по глаукоме.

Конференция проходит с 3 по 4 сентября. В первый день ведущий украинский офтальмолог, профессор Сергей Рыков начал конференцию со стартовых вопросов глаукомы.

Обсуждались инновации медикаментозной терапии глаукомы. С участием ведущих специалистов Венгрии, Финляндии, Греции, России состоялись дискуссии и лекции на тему некоторых аспектов диагностики глаукомы.

В частности, специалисты оговорили вопрос факторов риска и патогенез ПОУГ, ост и периметрию в диагностике и наблюдении глаукомы.

Также состоялась гостевая презентация на тему особенностей проведения факоэмульсификации с применением фемтосекундного лазера у больных глаукомой.

Как все было - смотрите в сюжете УНН.