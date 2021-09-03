В России произошел пожар в колонии, где сидит актер Ефремов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В России произошел пожар в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает Telegram канал Mash, передает УНН.

Детали

"Пожар в колонии ИК-4 в Белгородской области. Это та самая, где отбывает свой срок актер Михаил Ефремов. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

При этом по данным Telegram-канала 112, возгорание уже ликвидировано, потушить огонь удалось без привлечения МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним

8 июля 2020 года Михаила Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.