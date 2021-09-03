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Почти 70 кошек и собак в одной квартире: под Киевом в квартире устроили подпольный приют для животных

Почти 70 кошек и собак в одной квартире: под Киевом в квартире устроили подпольный приют для животных

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Василькове, в Киевской области, в квартире устроили подпольный приют для животных. Правоохранители во время обыска обнаружила 41 собаку и 28 котов, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Жители одной из многоэтажек Василькова сообщили о том, что в одной из соседских квартир находится большое количество животных. Собаки и кошки содержатся в антисанитарных условиях и наносят значительный неудобств жителям дома.

Сегодня полиция провела санкционированный обыск. Было установлено, что 46-летняя жительница Василькова в течение длительного времени удерживала в своей квартире десятки собак и кошек без надлежащих условий. Не исключается также, что некоторые из животных она брала на содержание за денежное вознаграждение.

Цитата

"По состоянию на 14:00 уже обследовано одну из комнат и изъято 41 собака и 28 кошек. Обыски продолжаются. Правоохранители при участии работников отдела службы защиты и лечения животных КП УЖКХ "Ирпень" часть животных изъяли и направили в ветлечебницу для установления состояния здоровья ... Хозяйку квартиры доставили в отдел полиции", - говорится в сообщении.

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Сейчас полиция открыла Уголовное производство по ч.3 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, животные
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