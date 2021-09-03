Верещук о визите Зеленского в США: Мы провели аудит двусторонних отношений

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала визит президента Владимира Зеленского в США, передает УНН.

Она указала, что в ходе визита Украина подписала с США ряд полезных оборонных документов.

“Нам удалось провести аудит двусторонних отношений. И предложить совместное видение будущего наполнения, к примеру, Стратегической хартии, которая у нас есть с 2008 года.

Также мы подписали ряд полезных документов, а именно: рамочную оборонительную сделку. И пусть украинцев не смущает слово рамочная. Документ содержит достаточно направлений, которые являются четкими и которые мы будем вместе с нашими американскими партнерами наполнять содержанием каждый день”, — уточнила она в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Кроме того, Украина и США подписали соглашение в области исследований, разработок, испытаний и оценки.

“Это тот документ, который даст нам доступ к технологиям. На это соглашение долго ждали те, кто работают в сфере военно-технического сотрудничества”, — рассказала Верещук.

Дополнение

УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния на западном побережье страны.

Накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне — на восточном побережье Соединенных Штатов. По результатам встречи Президент дал пресс-конференцию.

Ранее Верещук рассказала о главном “месседж” Зеленского в США.