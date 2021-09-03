Украинская прыгунья в высоту победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В рамках этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике в Брюсселе состоялась победа украинской спортсменки, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла первое место с результатом 2,02 м. Украинка опередила своих главных конкуренток Николу Макдермотт из Австралии и россиянку Марию Ласицкене, которые пересекли отметку в два метра.

Стоит отметить, что в Брюсселе также выступали еще две украинские прыгуньи в высоту. Ирина Геращенко заняла четвёртое место, а Юлия Левченко — восьмой.

Напомним

Украинки завоевали несколько медалей на этапе “Бриллиантовой лиги” в Париже.