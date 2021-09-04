Свитолина победила россиянку в третьем матче на "US Open"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Поединком с россиянкой Дарьей Касаткиной (25 сеяная) наша Элина Свитолина продолжила выступления в рамках Открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первом сете единственный брейк состоялся в девятом гейме, который оформила украинка и забрала партию в свой актив — 6:4.

Второй сет Свитолина начала с выигранного гейма на чужой подаче и сохранила преимущество до конца матча, оформив под конец третьей брейк за игру — 6:4, 6:2.

В активе Свитолиной 4 эйса при одной двойной ошибке и 24 активно выигранных мячей.

Дополнение

В рамках 1/8 финала “US Open” Свитолина, имеет 5-й номер посева, сыграет с 12-й сеяной румынкой Симоной Халеп.