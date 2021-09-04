ФСБ РФ похитили крымчанина после обыска - правозащитники

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе, сообщает правозащитное движение "Крымская солидарность" со ссылкой на жену похищенного Сафие Мамутову, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, утром в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе состоялся обыск в связи со взрывом в селе Перевальном в Крыму, где 23 августа был поврежден газопровод. Силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и отвезли мужчину с собой. По состоянию на вечернее время его нет ни в одной дежурной части города, его жена написала заявление в полицию о похищении, говорится в сообщении.

ФСБ проводят обыски

Обыск в доме Одаманова начался в 6 утра со стука в дверь и угрозы их выломать. Люди в форме хаки, которые проигнорировали просьбу представиться, забрали у семьи мобильные телефоны, а затем предъявили постановление суда об обыске, проводимом за взрыва на газопроводе в селе Перевальном. Адвокат Лиля Гемеджи обратила внимание, что в документе был указан только адрес жилья. Фамилия и предъявлено обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух понятых, которые не представились.

В результате следственных действий было изъято 2 ноутбука, 2 телефона и 2 флэш-накопители. После составления списка изъятых вещей в протоколе Эльдар Одаманова потребовал правоохранителей показать содержимое пакета с опечатанным имуществом. В нем не оказалось его мобильного телефона, несмотря на противоположное утверждение в протоколе обыска. Выяснилось, что аппарат забрал один из российских силовиков и поехал с ним в неизвестном направлении. Через некоторое время он вернулся вместе с устройством, было конфискован в непроцессуальное образом. Что происходило с мобильным телефоном вне правового поля зрения, также остается неясным, отмечают правозащитники.

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По сообщению правозащитников, примерно в 7:20 утра обыск подошел к концу и представители правоохранительных органов попросили Одаманов проехать с ними в центральное отделение полиции. Когда жена позвонила в дежурную часть, мужчины там не оказалось, как и в главном управлении ФСБ и МВД России в оккупированном Крыму. Сафие Мамутова обратилась в полицию: “На данный момент я съездила в Центральный район, в отделение полиции, и написала заявление о похищении моего мужа, потому что с 9:30, как я начала обзванивать, я нет никаких данных о его пребывания”.

Дополнение

В собственном заметке в фейсбуке Сафие Мамутова назвала обвинения против ее мужа Эльдара Одаманов “бессмысленным настолько, насколько возможно”, и предупредила знакомых быть внимательными к тому, что может прийти к ним с ее отобранного телефона от его имени.

Контекст

23 августа пресс служба управления МВД России в оккупированном Крыму заявила, что у села Перевальное под Симферополем неизвестные повредили газопровод: “По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц”.

Российские силовики возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса России, противоправно насаженного на оккупированной части территории Украины, о “умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом”, цитирует “Радио Свобода”.