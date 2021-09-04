На Херсонщине обнаружили 67 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На Херсонщине за 3 сентября зафиксировано 67 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1253 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 720 ПЦР-исследований, 281 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 845 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 67 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 48 женщин и 19 мужчин. Среди них 3 ребенка”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 54 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 13 человек.

Отмечается, что за сутки умерли две женщины. Имели пневмонию и Covid-19.

Также в области 25 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 38 238 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 525 человек победили недуг;

— 1460 человек инфицированы COVID-19;

— 1253 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 293 541 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 922 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.