Молодежная сборная Украины праздновала победу на старте отбора к Евро-2023

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Подопечные Руслана Ротаня - молодежная сборная Украины, на выезде с минимальным счетом победили команду Сербии на старте отбора к чемпионату Европы среди молодежных команд, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Отборочный турнир Евро-2023 молодежная сборная Украины начинала с одним из своих конкурентов, командой Сербии, в планы которой, как и в планы самых “сине-желтых”, входит попадание на чемпионат Европы.

На 14-й минуте сборная Украины добилась своего. Вивчаренко с фланга отдал пас в центр, и Крысько из-за пределов штрафной попал точно в цель. Чуть позже мог забивать и сам Вивчаренко, но Гордич отразил этот удар. В дальнейшем счет не изменился — 1:0.

Украина (U-21): Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Крысько (Желизко, 68), Судаков (Драмбаев, 90), Назаренко (Брагарь, 90), Вьюнник (Супряга, 77).

Дополнение

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд — Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей -офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).