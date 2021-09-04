Крым: матери фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оплатили штрафы за пикеты монетами

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Матери фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" оплатили штрафы за одиночные пикеты монетами, сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии", передает УНН.

Детали

Штраф в 25 тысяч рублей монетами удалось собрать благодаря поддержке сотен крымских татар, которые передали по 10 рублей.

Контекст

31 октября 2020 года матери фигурантов красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” вышли на одиночные пикеты, чтобы выразить несогласие с будущим приговором сыновьям и терминами, пригласил в суде гособвинитель. Через полгода по ним открыли административные дела.

3 ноября 2020 года российский суд вынес приговор фигурантам красногвардейской “дела Хизб ут-Тахрир”: Рустема Емирусеинову дали 17 лет, Арсену Абхаирову — 13 лет, Ескендер Абдулганиев — 12 лет.

Напомним

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманов после обыска в его доме в Симферополе.