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Крым: матери фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оплатили штрафы за пикеты монетами

Крым: матери фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оплатили штрафы за пикеты монетами

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Матери фигурантов Красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" оплатили штрафы за одиночные пикеты монетами, сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии", передает УНН.

Детали

Штраф в 25 тысяч рублей монетами удалось собрать благодаря поддержке сотен крымских татар, которые передали по 10 рублей.

Контекст

31 октября 2020 года матери фигурантов красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” вышли на одиночные пикеты, чтобы выразить несогласие с будущим приговором сыновьям и терминами, пригласил в суде гособвинитель. Через полгода по ним открыли административные дела.

3 ноября 2020 года российский суд вынес приговор фигурантам красногвардейской “дела Хизб ут-Тахрир”: Рустема Емирусеинову дали 17 лет, Арсену Абхаирову — 13 лет, Ескендер Абдулганиев — 12 лет.

Напомним

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманов после обыска в его доме в Симферополе.

Источник: УНН
Теги: Крым, Хизб ут-Тахрир
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