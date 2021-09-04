ФК "Рух" арендовал флангового защитника "Динамо"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич пополнил состав львовского "Руха" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба обеих команд, передает УНН.

Что известно

По условиям соглашения, 28-летний левый защитник будет защищать цвета “Руха” до конца 2021-го года. В “Рухе” Костевич играть под 14 номером.

Детали

Костевич — воспитанник львовского футбола. С 2017 года выступал за познанский “Лех”, имеет опыт игры в еврокубках. С осени 2020-го — игрок киевского “Динамо”. В активе Владимира — 85 поединков в Премьер-лиге Украины и 7 матчей за молодежную сборную Украины.

Дополнение

“Динамо” с 16 очками идет лидером турнира, а “Рух” только 10-е (7).