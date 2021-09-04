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Дешам сравнил сборную Украины под руководством Шевченко и Петракова

Дешам сравнил сборную Украины под руководством Шевченко и Петракова

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции поделился мыслями о предстоящей встрече против Украины в отборе на ЧМ-2023, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

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Дешам рассказал о сходстве в игре сборной Украины под руководством разных тренеров.

“Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и ее поединок в Казахстане. Заметил много общего между командами Андрея Шевченко и Александра Петракова. В наших сборных уже есть определенная история (взаимоотношений — ред.). Конечно, я буду очень рад, если мы победим. Но мы понимаем силу сборной Украины”, — подчеркнул наставник французов.

Дополнение

В сборной Франции также несколько важных потерь. В частности, не прибыли в Киев нгола Канте, Корентен Толиссо и Килиан Мбаппе.

Что предшествовало этому

Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью в игре с Боснией и Герцеговиной.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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