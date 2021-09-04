С участием Шевченко: "Донбасс" провел первый в истории клуба поединок в Лиге чемпионов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Действующий чемпион Украины по хоккею "Донбасс" сыграл дебютный в истории клуба поединок в Лиге чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Детали

Дебютный матч “Донбасса” в Хоккейной Лиги Чемпионов символическим вбрасыванием начал победитель футбольной Лиги чемпионов, обладатель Золотого мяча и просто легенда нашего спорта Андрей Шевченко.

На шайбу Медведева датчане ответили голами от Андерссона и Грина. Затем Пересунько выровнял результат (2:2).

В серии буллитов “Донбасс” не реализовал ни одной своей попытки, а “Рунгстед” дважды был успешен и добыл два очка. В активе “Донбасса” — первый балл в хоккейной Лиге чемпионов.

Дополнение

Уже 5 сентября “Донбасс” сыграет второй тур группового этапа с французским “Руан”.