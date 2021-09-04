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Байден назвал запрет абортов в Техасе системой самосуда

Байден назвал запрет абортов в Техасе системой самосуда

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент США Джо Байден раскритиковал "Акт о сердцебиении", который практически полностью запрещает аборты в штате Техас. Мера, вступившая в силу днем ранее, запрещает прерывать беременность после шестой недели, даже если речь идет о жертвах изнасилований и инцеста, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Наиболее пагубное в техасском законе то, что он создает своего рода систему самосуда, в рамках которой люди получают вознаграждение", - заявил глава Белого дома в пятницу, 3 сентября, назвав это мероприятие "бессмысленным" и "почти неамериканским".

Детали

Байден, в частности, имел в виду положение, согласно которому закон предусматривает вознаграждение тем, кто сообщает властям о "нарушителей" - медучреждения и верующих, которые проводят аборты. Так, согласно закону, любой житель Техаса может подать в суд на тех, кто помогает женщинам прервать беременность или подозревается в "пособничестве" аборта, и получить 10 тыс. долларов, если выиграет гражданский иск.

Напомним

Ранее Байден предупредил, что новый закон вызовет "неконституционным хаос" в результате нарушения права, которым женщины пользуются почти полвека.

Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате 2 сентября. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода проявляют сердцебиение. По данным правозащитных организаций, 85-90% женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.

Источник: УНН
Теги: США, Джо Байден
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